Движение ограничат на аллее Жемчуговой ночью 28 июня из-за киносъемок

«С 00:01 до 6:00 28 июня на участке аллеи Жемчуговой в районе остановки “Музей Кусково” будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничение связано с проведением киносъемок.
Движение транспорта ограничат на аллее Жемчуговой ночью 28 июня из-за киносъемок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 00:01 до 6:00 28 июня на участке аллеи Жемчуговой в районе остановки “Музей Кусково” будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничение связано с проведением киносъемок.