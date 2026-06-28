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Движение ограничат на аллее Жемчуговой ночью 28 июня из-за киносъемок

Движение транспорта ограничат на аллее Жемчуговой ночью 28 июня из-за киносъемок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: Аргументы и факты

«С 00:01 до 6:00 28 июня на участке аллеи Жемчуговой в районе остановки “Музей Кусково” будет недоступна для движения одна полоса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничение связано с проведением киносъемок.