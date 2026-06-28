КСИР в ответ на удары США начал операции в Кувейте и Бахрейне

— ВМС и аэрокосмические силы иранского КСИР начали совместные операции с применением ракет и БПЛА в Кувейте и Бахрейне в ответ на недавние удары США, — уточнили в агентстве.
Согласно заявлению КСИР, нарушение режима прекращения огня может повлечь за собой «остановку всех дипломатических процессов».
До этого CENTCOM подтвердило нанесение новых ответных ударов по военным объектам на территории Ирана по распоряжению президента США Дональда Трампа.
При этом еще 22 июня американский лидер говорил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
В издании Foreign Policy утверждают, что попытки Вашингтона увеличить военное присутствие на Ближнем Востоке привели к серьезным последствиям для государства.
Востоковед Олег Макаренко считает, что между мирным соглашением США и Ирана могут возникнуть некоторые сложности. Одна из причин — позиция Израиля.