Во Франции провели трансляцию футбольного матча в церкви

Во Франции футбольный матч национальной сборной против команды Норвегии показали прямо в помещении церкви. Необычный формат просмотра появился из-за сильной жары, охватившей страну.
Высокие температуры вынудили болельщиков искать более прохладные места для просмотра игры. Одним из таких убежищ стал храм, где удалось создать комфортные условия для зрителей.
Инициатором необычной трансляции выступил местный священник, который предложил открыть двери церкви для поклонников футбола. Идея быстро получила поддержку среди жителей, собравшихся вместе посмотреть матч французской сборной.
Ранее сообщалось, что парижские похоронные агентства столкнулись с нехваткой свободных мест для хранения тел из-за аномально высокой температуры, повлекшей рост числа смертей.