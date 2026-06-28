В Госдуме хотят пересчитать прожиточный минимум

В РФ необходимо пересчитать прожиточный минимум и увеличить его до 45 тысяч рублей. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
По словам Миронова, эта цифра сформирована согласно расчётам, в основу которой легли рекомендации Минздрава по питанию. Также были учтены базовые потребности и обязательные платежи.
«Предлагаем пересчитать прожиточный минимум с сторону увеличения. Без учета кредитов у нас получилось почти 45 тыс. рублей, с кредитами — 53 тыс.», — сказал депутат ТАСС.
Из указанной суммы на еду может потрачено до 15 тыс. рублей, на коммунальные услуги — 6,8 тыс. рублей, на проезд в транспорте — 4 тыс. рублей. Ещё 2,8 тыс. рублей предлагается расходовать на покупку одежды.
Напомним, прожиточный минимум в 2026 году составляет 18 939 рублей.
Что представляет собой прожиточный минимум в России в 2026 году, как он рассчитывается и на что влияет, юрист Шадрина объясняет здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что материнский капитал в РФ будет проиндексирован 1 февраля 2027 года. Также будет проведена индексация других социальных пособий.