Хинштейн рассказал о пытках над жителями Курской области, освобожденными из плена

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в воскресенье, 28 июня, рассказал, что в столицу региона прибыли семеро гражданских лиц, освобожденных из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, от историй вернувшихся «леденеет кровь». Люди содержались в ужасных условиях, их избивали и унижали.
— Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как, — написал он в Telegram-канале.
Глава области добавил, что обсудил ситуацию с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Вместе они намерены установить судьбу остальных пропавших без вести курян.
До этого Александр Хинштейн сообщил, что за все время с украинской территории удалось вернуть 171 жителя Курской области, судьба 320 человек все еще остается неизвестной.
26 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Освобожденные российские военнослужащие прибыли на территорию Белоруссии, где им оказали всю необходимую помощь.