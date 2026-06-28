Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн рассказал о пытках над жителями Курской области, освобожденными из плена

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в воскресенье, 28 июня, рассказал, что в столицу региона прибыли семеро гражданских лиц, освобожденных из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в воскресенье, 28 июня, рассказал, что в столицу региона прибыли семеро гражданских лиц, освобожденных из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, от историй вернувшихся «леденеет кровь». Люди содержались в ужасных условиях, их избивали и унижали.

— Людей держали в тюрьмах, в колониях вместе с уголовниками, относились как к скотине, даже хуже — били, издевались, кормили кое-как, — написал он в Telegram-канале.

Глава области добавил, что обсудил ситуацию с уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой. Вместе они намерены установить судьбу остальных пропавших без вести курян.

До этого Александр Хинштейн сообщил, что за все время с украинской территории удалось вернуть 171 жителя Курской области, судьба 320 человек все еще остается неизвестной.

26 июня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Освобожденные российские военнослужащие прибыли на территорию Белоруссии, где им оказали всю необходимую помощь.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше