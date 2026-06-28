Куда пропали Усольцевы девять месяцев назад

Прошло уже девять месяцев со дня исчезновения семьи Усольцевых. 28 сентября 2025 года 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. С тех пор о них ничего не известно. Тайна их исчезновения остаётся неразгаданной. Подробности — в материале krsk.aif.ru.
Последний день.
В тот день Усольцевы приехали на автомобиле в посёлок Кутурчин. Оставив машину на окраине, они пешком отправились к скале Буратинка — популярному туристическому месту в Кутурчинском Белогорье. По пути они заезжали в посёлок Мина, где купили напитки, снеки и нож в придорожном магазине.
По данным следствия, семья планировала пройти к Мальвинке, при этом решила не ждать основную экскурсионную группу и отправилась самостоятельно — несмотря на предупреждение о надвигающемся снегопаде. В тот день погода резко испортилась: пошёл снег, температура упала. Усольцевы были одеты легко и не имели с собой тёплых вещей и необходимого снаряжения.
Через несколько дней сын Ирины от первого брака Данил обратился в полицию. 1 октября началась одна из самых масштабных поисковых операций в истории Красноярского края.
Масштабные поиски без результата.
В активной фазе поисков участвовало более полутора тысяч человек — спасатели, волонтёры, сотрудники МЧС, правоохранительных органов и отряда «ЛизаАлерт». Обследованы сотни квадратных километров труднопроходимой горно-таёжной местности, использовались беспилотники и тепловизоры.
Однако поисковая операция практически сразу столкнулась с серьёзными трудностями. Спустя несколько дней после исчезновения в тайге выпал обильный снег, который скрыл возможные следы.
Руководитель отряда «Поиск пропавших детей» Светлана Торгашина отмечала, что удивительно, почему при массовой пропаже трёх человек и собаки не было найдено никаких следов.
12 октября 2025 года активные поиски пришлось приостановить. Уровень снега в Кутурчинском Белогорье достигал таких значений, что даже по маркированным тропам невозможно было пройти без специальной подготовки.
Как рассказывала волонтёр Светлана Трофимова, туристам приходилось «тропить» — прокладывать путь по глубокому снегу, а видимых троп на земле не было.
Возобновление поисков весной 2026 года.
23 мая 2026 года, после схода снега, поиски возобновили. С 4 по 9 июня спасатели и следователи обследовали около тысячи квадратных километров горной тайги за скалами Буратинка и Мальвинка. В зоне поисков работали около 80 опытных специалистов, использовалась авиация и беспилотники.
В ходе этих мероприятий были обнаружены вещи, которые могли принадлежать Усольцевым, — их направили на ДНК-экспертизу. Нашли также обломок туристической палки.
Однако есть сомнения, что она связана с пропавшей семьёй: родственники не упоминали, что Усольцевы передвигались с палками.
Основные версии.
Несчастный случай. Следствие считает эту версию приоритетной. По одной из гипотез, семья могла провалиться в ущелье или в естественную пещеру, пытаясь сделать селфи. Внезапное ухудшение погоды, отсутствие тёплой одежды и навигационных средств могли привести к трагическому исходу.
Охотник Виктор Маягачев в разговоре с aif.ru предположил, что Усольцевы сошли с тропы, заблудились и могли уйти на 50 км в неохваченную поисками территорию, где их тела могли быть полностью уничтожены хищниками.
Похищение или криминал. Экс-следователь Максим Девятьяров в беседе с «РГ» отметил, что безрезультатность поисков говорит в пользу версии о похищении.
Побег. Криминалист Михаил Игнатов предположил, что Усольцевы могли спланировать побег и сейчас находятся за границей, возможно, в США. Однако эта версия считается маловероятной: в день пропажи полётов в том районе не было из-за непогоды, а следов у вертолётной площадки не обнаружили.
Тайна Усольцевых — одна из самых загадочных историй пропажи людей в современной России, и ответ на вопрос, что случилось с этой семьёй, до сих пор скрыт где-то в красноярской тайге.
Журналисты издания aif.ru отправились в посёлок Кутурчин, чтобы на месте разобраться в загадочной истории. Корреспонденты Анна Соколова и Татьяна Бахгигозина прошли весь путь, который повторил маршрут Сергея, Ирины, их дочери Арины и собаки Лады — от въезда в Партизанский район до выхода к скале Мальвинка.