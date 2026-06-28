Куда пропали Усольцевы девять месяцев назад

Прошло уже девять месяцев со дня исчезновения семьи Усольцевых. 28 сентября 2025 года 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края. С тех пор о них ничего не известно. Тайна их исчезновения остаётся неразгаданной. Подробности — в материале krsk.aif.ru.