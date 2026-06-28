Сборная Португалии сыграет с командой Хорватии в плей-офф чемпионата мира

Сборная Колумбии заняла первое место в группе K, набрав 7 очков в трех матчах. Команда Португалии с 5 очками стала второй. В плей-офф из группы K также вышла сборная ДР Конго, победившая команду Узбекистана и набравшая 4 очка. Сборная Узбекистана заняла последнее место в группе, проиграв все три матча.
В 1/16 финала сборная Португалии сыграет 3 июля против команды Хорватии. Колумбийцы 4 июля встретятся с командой Ганы. Сборная ДР Конго сыграет против команды Англии 1 июля.
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