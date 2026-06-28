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Сборная Португалии сыграет с командой Хорватии в плей-офф чемпионата мира

В заключительном матче группового этапа португальцы сыграли вничью с командой Колумбии (0:0).

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Сборные Колумбии и Португалии сыграли вничью со счетом 0:0 в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Майами (штат Флорида, США).

Сборная Колумбии заняла первое место в группе K, набрав 7 очков в трех матчах. Команда Португалии с 5 очками стала второй. В плей-офф из группы K также вышла сборная ДР Конго, победившая команду Узбекистана и набравшая 4 очка. Сборная Узбекистана заняла последнее место в группе, проиграв все три матча.

В 1/16 финала сборная Португалии сыграет 3 июля против команды Хорватии. Колумбийцы 4 июля встретятся с командой Ганы. Сборная ДР Конго сыграет против команды Англии 1 июля.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждого квартета и восемь лучших сборных, занявших третьи места. Действующим чемпионом является сборная Аргентины.

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