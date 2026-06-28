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В ГД рассказали об обязательной идентификации безвизовых иностранцев

Гусев: с 1 июля вводится обязательная идентификация безвизовых иностранцев.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Все безвизовые иностранные граждане при въезде в Россию с 1 июля будут обязаны использовать приложение «Госуслуги RuID», рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия»).

«С 1 июля в России вступает в силу новое требование, согласно которому все безвизовые иностранные граждане должны использовать приложение “Госуслуги RuID” при въезде в Россию. Введение обязательного использования приложения “Госуслуги RuID” для безвизовых иностранных граждан — это вопрос порядка и безопасности», — сказал Гусев.

Он отметил, что, если человек планирует въехать в Россию, государство должно заранее понимать, кто он, с какой целью едет, на какой срок и есть ли основания для отказа во въезде, и это нормальная современная цифровая практика, которая помогает сделать миграционные процессы более прозрачными.

«Заявление нужно подать не позднее чем за 72 часа до въезда. Важно, что речь не идет о создании искусственных барьеров. Предусмотрены исключения для граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций. То есть регулирование направлено не против добросовестных людей, а против хаоса, серых схем и ситуаций, когда государство получает информацию уже постфактум», — добавил депутат.

Гусев подчеркнул, что цифровой предварительный порядок въезда позволит снизить риски нелегальной миграции, быстрее проверять данные и понятнее выстраивать взаимодействие с иностранными гражданами.

«Для страны это вопрос безопасности, а для законопослушных приезжающих — более ясная и предсказуемая процедура въезда», — подытожил он.

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