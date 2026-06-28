В ГД рассказали об обязательной идентификации безвизовых иностранцев

Он отметил, что, если человек планирует въехать в Россию, государство должно заранее понимать, кто он, с какой целью едет, на какой срок и есть ли основания для отказа во въезде, и это нормальная современная цифровая практика, которая помогает сделать миграционные процессы более прозрачными.