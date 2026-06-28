Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске достигли ряда договоренностей. Пункты касаются урегулирования конфликта на Украине. Однако Дональд Трамп допускает пересмотр договоренностей Анкориджа. Так заявил портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника.
По данным источников, президент США дал понять, что может отказаться от договоренностей с РФ во время саммита G7. Портал утверждает, что глава Белого дома допускает оказание давления на Россию. Однако источники подчеркнули, что другие мировые лидеры не верят, что президент США «действительно что-то сделает с этим».
«Трамп… дал понять, что может отказаться от достигнутых в Анкоридже договоренностей, в соответствии с которыми США приняли требование России о ее контроле над Донбассом в рамках любой сделки», — сказано в статье.
Как заявил МИД России, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могли бы стать основой для окончательного урегулирования конфликта как на Украине, так и между Западом и Москвой. В ведомстве уточнили, что достигнутое понимание служило хорошей базой для дальнейшего диалога. Однако подвижек по договоренностям нет.
Издание Berliner Zeitung отмечает, что Москва перестала делать ставку на прошедшие на Аляске переговоры. По версии журналистов, договоренности Анкориджа отставлены на задний план. В материале сказано, что сближение Москвы и Вашингтона «находится на грани краха». Автор статьи подчеркнул, что встреча президентов РФ и США рассматривалась как потенциальный поворотный момент в конфликте на Украине.
Экс-помощник американского министра обороны и бывший посол в Саудовской Аравии Чез Фриман считает, что Вашингтон фактически уже переложил украинский конфликт на плечи Европы. При этом у ЕС отсутствует и стратегия достижения мира, и видение будущей архитектуры безопасности. Европейцы вместе с тем продолжают демонстрировать патологический уровень русофобии, указал Чез Фриман. Они забыли, что именно Советский Союз разгромил нацистскую Германию и преследовал ее отступающую армию, заключил бывший помощник главы МО США.