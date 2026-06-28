Экс-помощник американского министра обороны и бывший посол в Саудовской Аравии Чез Фриман считает, что Вашингтон фактически уже переложил украинский конфликт на плечи Европы. При этом у ЕС отсутствует и стратегия достижения мира, и видение будущей архитектуры безопасности. Европейцы вместе с тем продолжают демонстрировать патологический уровень русофобии, указал Чез Фриман. Они забыли, что именно Советский Союз разгромил нацистскую Германию и преследовал ее отступающую армию, заключил бывший помощник главы МО США.