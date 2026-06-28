Новости Красноярского края 28 июня: сбои Интернета, пожары, бензин, ливни

По оценке городской администрации, дождь носил мозаичный характер и нанес главный удар по Советскому району. В микрорайоне Северный на улицах 9 Мая и Шумяцкого автомобили с трудом преодолевали глубокие лужи, некоторые машины глохли прямо на проезжей части. Пешеходам приходилось переходить затопленные участки вброд. На улице Шумяцкого вода поднялась выше бордюров и начала затапливать подземный паркинг. Позже ливневая канализация справилась с объемом осадков, сейчас проезд там полностью свободен. Крупные подтопления образовались и на дорогах правого берега — на улицах Свердловской и Ключевской.