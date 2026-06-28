Новости Красноярского края 28 июня: сбои Интернета, пожары, бензин, ливни

В Красноярске оценивают последствия непогоды: накануне, 27 июня, после затяжной жары прошел сильный дождь. Мощные ливни затопили проезжие части, а в пригороде сошли потоки воды. Крупный красноярский провайдер столкнулся с кибератаками, из-за чего возможны сбои в работе проводного Интернета. На севере региона сохраняется сложная пожароопасная обстановка, спасатели тушат сотни гектаров тайги. Цены на бензин держатся примерно на одном уровне. Главные новости дня читайте в обзоре «АиФ-Красноярск».
Последствия сильного ливня в Красноярске 28 июня: затопленные дороги и размыв у моста 777.
Накануне, 27 июня, после недельной жары Красноярск накрыл мощный ливень с грозами. Всего за час обильные осадки превратили улицы в бурные реки.
По оценке городской администрации, дождь носил мозаичный характер и нанес главный удар по Советскому району. В микрорайоне Северный на улицах 9 Мая и Шумяцкого автомобили с трудом преодолевали глубокие лужи, некоторые машины глохли прямо на проезжей части. Пешеходам приходилось переходить затопленные участки вброд. На улице Шумяцкого вода поднялась выше бордюров и начала затапливать подземный паркинг. Позже ливневая канализация справилась с объемом осадков, сейчас проезд там полностью свободен. Крупные подтопления образовались и на дорогах правого берега — на улицах Свердловской и Ключевской.
Еще один инцидент зафиксирован в районе моста 777. Сильные потоки воды подмыли склон возле дороги, из-за чего грунт начал сползать вниз. Движение на участке от проспекта Металлургов до переправы серьезно затруднилось. Специалисты городских служб оперативно огородили опасную зону и готовятся ликвидировать промоину.
Водооткачивающая техника работала на улице 78 Добровольческой Бригады перед пересечением с Алексеева и возле здания военкомата Советского района.
В мэрии Красноярска подчеркивают постепенное решение проблемы водоотвода. Строители возводят все новые дороги исключительно с ливневой канализацией.
Сбои в работе Интернета в Красноярске 28 июня 2026: кибератака на провайдера.
Красноярский провайдер «Орион Телеком» накануне, 27 июня, сообщил о хакерском вмешательстве. Кибератака спровоцировала сбои в работе интернета у жителей краевой столицы.
Специалисты технической службы фиксируют атаку высокой интенсивности. Влияние распространяется исключительно на Красноярский край, другие регионы присутствия компании работают в штатном режиме.
Аналитический сервис detector404.ru зарегистрировал пик пользовательских жалоб на неработающий интернет около 20:00. Суммарно за прошедшие сутки система зафиксировала 1,2 тысячи обращений.
Цены на бензин в Красноярске 28 июня 2026.
Ситуация на рынке автомобильного горючего сохраняет стабильность. Дефицита топлива не наблюдается.
Актуальные цены на бензин в Красноярске сегодня, 28 июня 2026 года:
«Роснефть»: АИ-92 — 62,30 ₽; АИ-95 — 66,30 ₽; АИ-95 Pulsar — 68,85 ₽; дизель — 82,50 ₽.
«Газпромнефть»: АИ-92 — 62,47 ₽; АИ-95 — 67,03 ₽; дизель — 82,87 ₽.
НТС: АИ-92 — 73,00 ₽; АИ-95 — 77,00 ₽; дизель — 89,00 ₽.
КНП: АИ-92 — 73,50 ₽; АИ-95 — 77,50 ₽; АИ-98 — 92,90 ₽; дизель — 88,10 ₽.
«Олмал»: АИ-92 — 75,90 ₽; АИ-95 — 96,90 ₽; АИ-98 — 98,90 ₽; дизель — 99,90 ₽.
«ОПТИ»: АИ-92 — 82,32 ₽; АИ-95 — 86,86 ₽; АИ-98 — 99,90 ₽; АИ-100 — 101,00 ₽; дизель (межсезонный) — 81,15 ₽; дизель (стандарт) — 99,66 ₽.
Лесные пожары в Красноярском крае 28 июня 2026.
Обстановка в лесных массивах региона остается сложной. Краевой оперативный штаб полностью контролирует ситуацию и исключает угрозу распространения огня на населенные пункты.
По данным на 23:00 27 июня 2026 года, спасатели ведут борьбу со 184 действующими лесными пожарами. Всего специалисты зарегистрировали 211 очагов возгораний на общей площади 242 гектара. Основные силы огнеборцев сконцентрированы в Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском и Богучанском округах. За минувшие сутки пожарные отряды успешно ликвидировали 27 возгораний на площади 7,3 гектара.
Погода в Красноярском крае 28 июня 2026: шквалистый ветер, жара и пожароопасность.
Синоптики Среднесибирского УГМС предупредили жителей Красноярского края об ухудшении метеоусловий. 28 и 29 июня центральные и южные муниципальные округа накроют сильные дожди с грозами. Ожидается выпадение крупного града, а шквалистый ветер усилится до 15−20 метров в секунду. Местами порывы превысят отметку в 25 метров в секунду.
Параллельно с этим на севере региона установится жаркая погода. 28 июня на юге Таймырского Долгано-Ненецкого, в Эвенкийском и Туруханском округах пройдут грозы, температура воздуха достигнет +30…+33°C.
Ведомства предупреждают о сохранении чрезвычайной пожарной опасности V класса в Эвенкийском, Туруханском и центральных округах на 28 и 29 июня. Высокая пожарная опасность IV класса действует в центральных и южных районах, а также в Эвенкии и Туруханске.
В Красноярске днем 28 июня ожидается +27 градусов, облачно с прояснениями. Ветер подует со скоростью 3 метра в секунду, атмосферное давление составит 729 миллиметров ртутного столба. Ночью небо прояснится, температура опустится до +15 градусов.