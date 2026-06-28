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Португалия и Колумбия вышли в плей-офф ЧМ после нулевой ничьей

Сборные Португалии и Колумбии не забили голов в очной встрече и разошлись миром в матче чемпионата мира. Игра заключительного тура группового раунда прошла в Майами на Hard Rock Stadium.

Источник: Life.ru

Несмотря на отсутствие забитых мячей, исход матча позволил обеим сторонам решить турнирную задачу. Криштиану Роналду провёл на поле весь матч. Лучший бомбардир чемпионата России Джон Кордоба (ФК «Краснодар») был заменён на 60-й минуте.

Колумбийцы набрали 7 очков в трёх матчах и финишировали первыми в квартете K. Европейская команда с 5 очками заняла вторую строчку.

Соперники прошли в 1/16 финала без дополнительных условий. Регламент мундиаля, который впервые принимают сразу три страны — США, Канада и Мексика, — позволяет выйти из группы не только первым двум, но и восьми лучшим обладателям третьих мест. Такой возможностью воспользовалась сборная ДР Конго, обыгравшая Узбекистан 3:1.

Плей-офф турнира с участием 48 сборных стартует в ближайшие дни. Всё первенство планеты завершится 19 июля.

Статус действующего обладателя титула сохраняет команда Аргентины.

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