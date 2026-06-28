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Ученый рассказал, в какое время лучше пить минеральную воду

Кубанов: минеральную воду лучше пить утром и днем.

Источник: © РИА Новости

ПЯТИГОРСК, 28 июн — РИА Новости. Минеральную воду опасно пить поздним вечером и перед сном, сообщил РИА Новости заместитель декана медико-биологического факультета Северо-Кавказского федерального университета, кандидат медицинских наук Сергей Кубанов.

«Наиболее опасное время для употребления минеральной воды — это поздний вечер и период непосредственно перед сном. Это связано с биологическими ритмами: вместо утоления жажды организм задерживает воду, что приводит к отекам и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему в положении лежа», — сказал Кубанов.

По словам ученого, за 1,5−2 часа до сна рекомендуется ограничить употребление минеральной воды. Он отметил, что безопаснее всего пить ее в утренние и дневные часы.