ДР Конго победила Узбекистан и впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ

Африканская команда пропустила уже на старте встречи. На 10-й минуте точным ударом отметился нападающий Элдор Шомуродов.
Конголезцам удалось переломить ход игры только во втором тайме. На 68-й минуте Йоан Висса уверенно реализовал пенальти, сравняв цифры на табло.
Спустя десять минут Ибрагим Майеле вывел своих вперед. Точку в противостоянии поставил всё тот же Висса, оформивший дубль уже в добавленное арбитром время.
Набрав 4 очка, представители ДР Конго финишировали третьими в квартете K. Этого результата хватило для попадания в число восьми лучших сборных, занявших третьи строчки. Первое и второе места заняли Колумбия и Португалия.
Для страны этот выход в следующую стадию турнира стал первым в истории. Узбекистан же покидает соревнование, не набрав ни одного очка и замкнув таблицу группы.
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