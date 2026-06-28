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ДР Конго победила Узбекистан и впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ

Сборная ДР Конго одержала волевую победу над Узбекистаном в третьем туре группового раунда мундиаля. Матч на Mercedes-Benz Arena в Атланте завершился со счетом 3:1.

Источник: Life.ru

Африканская команда пропустила уже на старте встречи. На 10-й минуте точным ударом отметился нападающий Элдор Шомуродов.

Конголезцам удалось переломить ход игры только во втором тайме. На 68-й минуте Йоан Висса уверенно реализовал пенальти, сравняв цифры на табло.

Спустя десять минут Ибрагим Майеле вывел своих вперед. Точку в противостоянии поставил всё тот же Висса, оформивший дубль уже в добавленное арбитром время.

Набрав 4 очка, представители ДР Конго финишировали третьими в квартете K. Этого результата хватило для попадания в число восьми лучших сборных, занявших третьи строчки. Первое и второе места заняли Колумбия и Португалия.

Для страны этот выход в следующую стадию турнира стал первым в истории. Узбекистан же покидает соревнование, не набрав ни одного очка и замкнув таблицу группы.

Мировое первенство принимают США, Канада и Мексика. В турнире участвуют 48 команд, а его финал запланирован на 19 июля. Действующим обладателем трофея остается Аргентина.

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