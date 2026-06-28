Туриста из России нашли мертвым у берегов кипрского Лимасола

Власти Республики Кипр проинформировали посольство России в Никосии о смерти российского туриста, который мог утонуть в море. Об этом в субботу, 27 июня, сообщили в диппредставительстве.
— Кипрские власти известили нас о смерти российского гражданина. Мы изучаем обстоятельства произошедшего, — цитирует сообщение ТАСС.
По данным портала In-Cyprus, в 08:00 по московскому времени 27 июня в прибрежном районе Энаэриос города Лимасол в море обнаружили 57-летнего гражданина России без сознания.
Мужчину оперативно доставили в больницу, однако там врачам оставалось лишь констатировать его смерть. Полиция изучает все подробности случившегося.
До этого в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае 14-летняя Ангелина К. утонула на Круглом озере, пока каталась на сап-борде со своей подругой без спасательных жилетов и страховки.
Кроме того, ранее на Мальдивах перевернулась лодка с россиянкой на борту. Всего в результате происшествия в открытый океан выпали пятеро человек, троим из которых удалось спастись.