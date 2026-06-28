В КСИР пообещали «настоящий ад» базам США на Ближнем Востоке

«Беспорядочные обстрелы Сирика со стороны США не решают проблему контроля наших элитных сил над проливом. А вот американские базы в регионе — это совсем другое дело. В ближайшие дни их ждет настоящий ад», — сказано в заявлении КСИР, которое цитирует агентство Tasnim.