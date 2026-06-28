В КСИР пообещали «настоящий ад» базам США на Ближнем Востоке

КСИР пообещал устроить на американских объектах «настоящий ад».
«Беспорядочные обстрелы Сирика со стороны США не решают проблему контроля наших элитных сил над проливом. А вот американские базы в регионе — это совсем другое дело. В ближайшие дни их ждет настоящий ад», — сказано в заявлении КСИР, которое цитирует агентство Tasnim.
Ранее президент США Дональд Трамп уведомил, что за нарушение прекращения огня американцы атаковали иранские радары и склады.
При этом Трамп пришёл в ярость на фоне якобы нарушения Ираном режима прекращения огня. Он заявил, что американцы могут уничтожить исламское государство.
Тем временем в Кувейте приведена в работу система противовоздушной обороны. Военные отражают налет ракет и беспилотников.
Жителей Бахрейна также призвали найти укрытия на фоне предупреждения об опасности.