Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе имени Лазо Хабаровского края спасатели ищут 87-летнего мужчину, уехавшего за ягодой

Пенсионер отправился в лес в районе посёлка Сидима и не вернулся, его местонахождение неизвестно.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае спасатели МЧС России приступили к поискам 87-летнего мужчины. Пожилой человек уехал в лес за ягодой и пропал. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в адрес ведомства поступило обращение об оказании помощи. Пенсионер направился в сторону лесного массива в районе посёлка Сидима района имени Лазо. До настоящего времени его местонахождение не известно.

Из Хабаровска к месту поисков убыла группа спасателей поисково-спасательного отряда из села Ракитное в составе пяти человек и одной единицы техники. Они приступят к наземному поиску и обследованию лесного массива, а также водной акватории. Спасатели просят местных жителей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пожилого мужчины, сообщать в экстренные службы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше