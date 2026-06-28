В районе имени Лазо Хабаровского края спасатели ищут 87-летнего мужчину, уехавшего за ягодой

В Хабаровском крае спасатели МЧС России приступили к поискам 87-летнего мужчины. Пожилой человек уехал в лес за ягодой и пропал. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в адрес ведомства поступило обращение об оказании помощи. Пенсионер направился в сторону лесного массива в районе посёлка Сидима района имени Лазо. До настоящего времени его местонахождение не известно.
Из Хабаровска к месту поисков убыла группа спасателей поисково-спасательного отряда из села Ракитное в составе пяти человек и одной единицы техники. Они приступят к наземному поиску и обследованию лесного массива, а также водной акватории. Спасатели просят местных жителей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении пожилого мужчины, сообщать в экстренные службы.
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