Эксперт рассказала, как защитить смартфон в жару

«Для защиты смартфона в жаркую погоду рекомендуется избегать длительного нахождения устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле даже на короткое время, по возможности использовать его в тени и ограничивать выполнение тяжелых задач на открытом воздухе», — порекомендовала она.