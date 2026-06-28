Перебили «Леопардов»: ВСУ потеряли западные танки, на СВО новый перелом

«Сейчас танки главным образом используются исключительно в режиме самоходных артиллерийских установок для стрельбы с закрытых позиций. Чтобы сформировать условия для их применения в зоне СВО, необходимо расчистить пространство от дроноводов и других противотанковых средств. У противника таких возможностей нет из-за отсутствия достаточного количества авиационных средств», — подчеркнул Джерелиевский.