Перебили «Леопардов»: ВСУ потеряли западные танки, на СВО новый перелом

Имеющиеся в распоряжении ВСУ немецкие танки Leopard, количество которых невелико, не способны изменить ход боевых действий, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил, что российские военнослужащие уничтожили танк Leopard ВСУ, находившийся в замаскированном укрытии на окраине Константиновки. Военкор отметил, что первый удар позволил идентифицировать боевую машину, после чего по танку была нанесена серия ударов FPV-дронами.
«Думаю, что танков Leopard у противника немного. Более того, они едва ли сделают какую-то погоду, на что-то смогут повлиять в зоне СВО», — сказал Джерелиевский.
Эксперт уточнил, что в строю у украинской армии есть как минимум две версии боевой машины: более легкая с практически противопульной броней (Leopard 1) и более современная (Leopard 2).
Эксперт объяснил, что решающего перелома ожидать не стоит, поскольку командование ВСУ не может создать условия для их эффективного применения в качестве орудия прорыва.
«Сейчас танки главным образом используются исключительно в режиме самоходных артиллерийских установок для стрельбы с закрытых позиций. Чтобы сформировать условия для их применения в зоне СВО, необходимо расчистить пространство от дроноводов и других противотанковых средств. У противника таких возможностей нет из-за отсутствия достаточного количества авиационных средств», — подчеркнул Джерелиевский.
Ранее Джерелиевский рассказал, как технически происходит процесс ликвидации тяжелой бронетехники с помощью беспилотников. Эксперт также выразил уверенность, что российские бойцы, поразившие танк Leopard в Константиновке, должны быть представлены к боевым наградам.