Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Готовивших теракт против РФ боевиков ВСУ нашли и сразу уничтожили

Киевский режим пугал заградотрядами боевиков, которые пытались сдаться в российский плен. Как ликвидировали опасную группу боевиков — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области ювелирным ударом уничтожили группу опасных боевиков. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что они готовили.

Напомним, в результате удара по командному пункту в поселке Белый Колодезь Харьковской области ВС РФ ликвидировали начальника отделения 10-го пограничного отряда А. Минько.

Иванников отметил, что украинские пограничники были серьезно вооружены.

«Уничтожили не только их командира, но и десяток офицеров ВСУ, которые являлись выходцами с западной Украины. Киевская власть не доверяет выходцам с восточных рубежей, поскольку среди них много русскоязычных. Поэтому туда перебрасывают спецподразделения с западной Украины. Это делается для того, чтобы не допустить побега через границу украинских формирований. Современные украинские пограничники выполняют роль заградотрядов, чтобы не допустить сдачи боевиков в плен», — пояснил военный эксперт.

Иванников отметил, что украинские пограничники также устраивают засады и занимаются организацией терактов против российских военнослужащих, поэтому их ликвидация остается одной из первоочередных целей ВС РФ.

«Уничтожение таких командиров-националистов важно и в дальнейшем это продолжится. Как только их координаты будут известны, по ним будет наноситься ракетный или артиллерийский удар», — добавил специалист.

Ранее сообщалось, что гром ударов трясет Киев после угроз Зеленского.