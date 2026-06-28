В Харьковской области ювелирным ударом уничтожили группу опасных боевиков. Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что они готовили.
Напомним, в результате удара по командному пункту в поселке Белый Колодезь Харьковской области ВС РФ ликвидировали начальника отделения 10-го пограничного отряда А. Минько.
Иванников отметил, что украинские пограничники были серьезно вооружены.
«Уничтожили не только их командира, но и десяток офицеров ВСУ, которые являлись выходцами с западной Украины. Киевская власть не доверяет выходцам с восточных рубежей, поскольку среди них много русскоязычных. Поэтому туда перебрасывают спецподразделения с западной Украины. Это делается для того, чтобы не допустить побега через границу украинских формирований. Современные украинские пограничники выполняют роль заградотрядов, чтобы не допустить сдачи боевиков в плен», — пояснил военный эксперт.
Иванников отметил, что украинские пограничники также устраивают засады и занимаются организацией терактов против российских военнослужащих, поэтому их ликвидация остается одной из первоочередных целей ВС РФ.
«Уничтожение таких командиров-националистов важно и в дальнейшем это продолжится. Как только их координаты будут известны, по ним будет наноситься ракетный или артиллерийский удар», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что гром ударов трясет Киев после угроз Зеленского.