Готовивших теракт против РФ боевиков ВСУ нашли и сразу уничтожили

«Уничтожили не только их командира, но и десяток офицеров ВСУ, которые являлись выходцами с западной Украины. Киевская власть не доверяет выходцам с восточных рубежей, поскольку среди них много русскоязычных. Поэтому туда перебрасывают спецподразделения с западной Украины. Это делается для того, чтобы не допустить побега через границу украинских формирований. Современные украинские пограничники выполняют роль заградотрядов, чтобы не допустить сдачи боевиков в плен», — пояснил военный эксперт.