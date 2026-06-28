Армении прогнозируют потерю 98% рыбных доходов в случае ухода с российского рынка

Армения может потерять порядка 80 миллионов долларов, если лишится возможности поставлять рыбу на российский рынок. Это составляет 98% доходов этой страны от рыбного экспорта, информирует РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб.
РФ — единственная страна, которая ввозила рыбную продукцию Армении в крупных объёмах, сказано в публикации, обеспечивая 98,3% прибыли, сказано в публикации. Такие данные получены на основе анализа итогов 2025 года.
Напомним, ещё в начале июня Россельхознадзор сообщил, что Армении необходимо приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию, со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию.
26 июня стало известно, что Россия ограничила поставки рыбной продукции со всех предприятий Армении.
Ранее Россия запретила поставку ряда других товаров из Армении.
Тем временем в Армении придумали, куда отправить запрещенные для ввоза в РФ товары. Пашинян сообщил, что Армения уже отправила в страны ЕС первую партию роз и овощей.