Армении прогнозируют потерю 98% рыбных доходов в случае ухода с российского рынка

Напомним, ещё в начале июня Россельхознадзор сообщил, что Армении необходимо приостановить ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию, со всех армянских компаний, за исключением двух прошедших инспекцию.