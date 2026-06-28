В Красноярске 323 кадета и гимназистки получили аттестаты

В Красноярске на площади перед Большим концертным залом состоялся выпускной воспитанников кадетских корпусов и Мариинских женских гимназий. В 2026 году обучение завершили 323 человека, сообщили в пресс-службе министерства образования Красноярского края. Глава ведомства Татьяна Гридасова поздравила медалистов, вручив им аттестаты особого образца. Золотые и серебряные медали получили 47 человек, ещё 15 ожидают подтверждения результатов ЕГЭ для получения награды. Приглашаю вас поступать в вузы нашего края, возвращаться на малую родину после получения профессии. Кем бы вы ни стали — важно сохранить главное — любовь к своей стране, уважение к старшим, ответственность за поступки, стремление приносить пользу обществу", — обратилась к выпускникам министр образования края. Кульминацией праздника стал традиционный прощальный вальс кадет и гимназисток. Всего в Красноярском крае в этом году выпускается более 15 тысяч одиннадцатиклассников, из девятых классов — почти 36 тысяч человек.