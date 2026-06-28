Месси впервые с 2006 года остался в запасе на матч чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси впервые за два десятилетия не оказался в стартовом составе команды на матч чемпионата мира. Форвард начнет встречу третьего тура мирового первенства 2026 года против Иордании на скамейке запасных.
Последний раз подобная ситуация происходила еще на чемпионате мира 2006 года. Тогда аргентинский футболист также не выходил в основе на нескольких матчах турнира, а в отдельных встречах появлялся на поле лишь по ходу игры.
На том мировом первенстве Месси дебютировал на чемпионатах мира и постепенно получал игровое время. С тех пор лидер аргентинской сборной неизменно считался одним из ключевых игроков национальной команды на крупнейших международных турнирах.
Ранее Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, забив 18 мячей. 24 июня он прокомментировал возможность завершения карьеры в футболе.