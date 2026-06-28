Крах ВСУ: освобождение Константиновки повлияет на дальнейший ход СВО

«У нас одна из главных задач — освобождение ДНР, Донбасса. Константиновка — это южные ворота. После ее взятия нельзя дать врагу закрепиться в Дружковке, после чего открывается выход непосредственно к Краматорску и Славянску. Это важнейший в логистике город. Бои там шли очень долго», — рассказал Дандыкин.