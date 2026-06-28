Крах ВСУ: освобождение Константиновки повлияет на дальнейший ход СВО

Освобождение Константиновки в ДНР станет переломным моментом для дальнейшего наступления и окажет прямое влияние на ход всей специальной военной операции, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По мнению военного эксперта, Константиновка представляет собой важнейший логистический узел. Контроль над ним не только обеспечивает выполнение ключевой задачи по освобождению территории ДНР, но и обрушивает всю систему обороны противника на Славянско-Краматорской агломерации. Падение города лишит ВСУ возможности сдерживать наступление на западных рубежах республики.
«У нас одна из главных задач — освобождение ДНР, Донбасса. Константиновка — это южные ворота. После ее взятия нельзя дать врагу закрепиться в Дружковке, после чего открывается выход непосредственно к Краматорску и Славянску. Это важнейший в логистике город. Бои там шли очень долго», — рассказал Дандыкин.
Эксперт отметил, что скорость, с которой развиваются события на данном направлении в последние недели, стала неожиданностью для противника. По его словам, украинские подразделения не успели полноценно подготовиться к обороне, несмотря на длительный период позиционных боев.
«Они просто не ожидали, что так быстро пойдёт наступление в эти последние недели. Даже не успели фортецию объявить», — пояснил Дандыкин.
Военный эксперт также подчеркнул, что такие тактические победы на земле, как освобождение городов- «крепостей», кардинально меняют расстановку сил: освобождение Константиновки не только приближает завершение битвы за Донбасс, но и создает плацдарм для дальнейшего продвижения, одновременно фиксируя крупное военное и моральное поражение ВСУ на одном из главных направлений фронта.
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под огневой контроль российской армии. Над ними круглосуточно дежурят FPV-дроны, не давая противнику прорваться в город. Остатки гарнизона ВСУ в Константиновке, по сути, обречены. Все попытки вырваться из окружения заканчиваются гибелью.
Военные аналитики заявляют, что Константиновка может быть освобождена в течение ближайших двух недель.