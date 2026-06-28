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104 свёртка и пять тайников: наркокурьер из ОПГ в Приморье получил почти 10 лет строгого режима

Общий вес изъятого составил более 52 граммов.

Источник: PrimaMedia.ru

Дальнереченский межрайонный суд вынес обвинительный приговор 25-летнему мужчине — участнику организованной преступной группы, занимавшейся дистанционным сбытом наркотиков, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что в декабре 2025 года подсудимый прибыл в Дальнереченск с партией запрещённых веществ и успел разместить пять тайников для последующего сбыта. Однако преступный умысел реализовать не удалось — его действия были пресечены правоохранительными органами. При задержании у задержанного изъяли ещё 104 свёртка с синтетическим наркотиком общим весом свыше 52 граммов.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Дело в отношении других участников преступной группы выделено в отдельное производство.

Напомним, что в Приморье осудили 18-летнего молодого человека, который работал курьером в интернет-магазине по продаже наркотиков.