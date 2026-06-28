104 свёртка и пять тайников: наркокурьер из ОПГ в Приморье получил почти 10 лет строгого режима

Суд установил, что в декабре 2025 года подсудимый прибыл в Дальнереченск с партией запрещённых веществ и успел разместить пять тайников для последующего сбыта. Однако преступный умысел реализовать не удалось — его действия были пресечены правоохранительными органами. При задержании у задержанного изъяли ещё 104 свёртка с синтетическим наркотиком общим весом свыше 52 граммов.