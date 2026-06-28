«Заряд Фест» с попыткой установить мировой рекорд по сап-йоге пройдет в Москве в июле

В Москве в акватории Большого Строгинского затона 4 и 5 июля состоится масштабный спортивно-развлекательный фестиваль водных видов спорта и активного отдыха под открытым небом «Заряд Фест». Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента спорта.
Программа двухдневного мероприятия объединит зрелищные состязания на воде и интерактивные площадки для горожан. Ключевым событием фестиваля станет попытка установления нового мирового рекорда по сап-йоге, участники которой будут одновременно выполнять асаны на сап-досках на открытой воде.
Кроме того, в спортивную часть вошли показательные выступления флайбордистов, профессиональные соревнования по аквабайку и фристайлу, костюмированная фан-гонка на сапах, а также мастер-классы по катанию на искусственной волне.
«Всего на площадке в Строгине будет развернуто более 20 тематических зон. Помимо водных активностей, для гостей организуют площадки для пляжного волейбола, бадминтона и настольного тенниса, летний кинотеатр, фудмаркет и зону для семейного пикника», — отметили в ведомстве.
Для зрителей доступ на фестиваль будет полностью свободным. Желающим принять участие в сап-карнавале, танцевальных батлах и рекордной сессии сап-йоги необходимо пройти предварительную регистрацию на официальном портале мероприятия. На площадке также организуют работу камер хранения и пунктов проката инвентаря от партнеров проекта.
Напомним, фестиваль «Заряд Фест» организован в рамках масштабного летнего проекта «Лето в Москве», который объединяет ключевые спортивные, культурные, творческие и благотворительные события столицы на протяжении всего сезона.