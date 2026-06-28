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В Иркутской области восстановили движение по мосту через реку Бисяга

Конструкцию частично разрушило водой 24 июня.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области открыли движение по мосту через реку Бисяга на трассе Таксимо — Бодайбо, которое было прервано из-за разгула стихии. 24 июня уровень воды в Витиме и Бисяге резко поднялся, и поток частично разрушил переправу, оставив местных жителей без привычного маршрута.

«После снижения уровня воды специалисты подрядной организации провели обследование, оценили степень повреждения и приступили к работам. Восстановили переходные мостики на сопряжении земляного полотна дороги и конструкции моста», — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

На данный момент движение полностью налажено. Работы шли в ускоренном режиме, потому что эта переправа — ключевая для автомобилистов, следующих к парому через Витим. Главной задачей было возобновить движение максимально быстро, чтобы не парализовать транспортное сообщение.

Но даже во время ремонта город не остался отрезанным от большой земли: параллельно работал второй паром в поселке Мамакан, поэтому пассажиры и грузы доставлялись без серьезных задержек.