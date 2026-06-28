Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 июня

С утра Близнецов настигнет поток блестящих идей, но вот с воплощением их в жизнь могут возникнуть сложности. День пройдет в размышлениях о том, как и что лучше сделать. Не расстраивайтесь из‑за бездействия: сами по себе эти планы уже ценны. Просто отложите их реализацию на более подходящий момент.