Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Турэксперт Мкртчян дал главный совет туристам, находящимся в Крыму

В Крыму и Севастополе ввели режим чрезвычайной ситуации. Советы туристам — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян в эксклюзивной беседе с aif.ru дал совет оставшимся в Крыму после введения режима ЧС туристам.

Напомним, власти Крыма и Севастополя ввели региональные режимы чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов после атак ВСУ. В рамках режима ЧС будет действовать специальный координационный орган — штаб, который возьмет на себя «управление ликвидацией последствий».

«Главный совет оставшимся туристам и тем, кто туда едет, это меньше тратить топлива. Если вы приехали в Крым, не нужно ездить на своей машине, даже если у вас есть несколько канистр с бензином. На всякий случай лучше поберечь топливо и перестраховаться», — пояснил эксперт.

Мкртчян также посоветовал не покупать топливо у спекулянтов.

«У спекулянтов качество топлива оставляет желать лучшего, да и продают они по 200−300 рублей за литр. Кроме того, нужно внимательно следить за расписанием поездов, если вы приехали не на автомобиле, потому что некоторые поезда отменили, это нужно иметь в виду», — добавил специалист.

Ранее власти Крыма рассказали, есть ли ограничения для туристов из-за ЧС.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше