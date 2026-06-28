Турэксперт Мкртчян дал главный совет туристам, находящимся в Крыму

«Главный совет оставшимся туристам и тем, кто туда едет, это меньше тратить топлива. Если вы приехали в Крым, не нужно ездить на своей машине, даже если у вас есть несколько канистр с бензином. На всякий случай лучше поберечь топливо и перестраховаться», — пояснил эксперт.