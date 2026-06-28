Турэксперт Мкртчян дал главный совет туристам, находящимся в Крыму

Вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян в эксклюзивной беседе с aif.ru дал совет оставшимся в Крыму после введения режима ЧС туристам.
Напомним, власти Крыма и Севастополя ввели региональные режимы чрезвычайной ситуации для решения экономических вопросов после атак ВСУ. В рамках режима ЧС будет действовать специальный координационный орган — штаб, который возьмет на себя «управление ликвидацией последствий».
«Главный совет оставшимся туристам и тем, кто туда едет, это меньше тратить топлива. Если вы приехали в Крым, не нужно ездить на своей машине, даже если у вас есть несколько канистр с бензином. На всякий случай лучше поберечь топливо и перестраховаться», — пояснил эксперт.
Мкртчян также посоветовал не покупать топливо у спекулянтов.
«У спекулянтов качество топлива оставляет желать лучшего, да и продают они по 200−300 рублей за литр. Кроме того, нужно внимательно следить за расписанием поездов, если вы приехали не на автомобиле, потому что некоторые поезда отменили, это нужно иметь в виду», — добавил специалист.
Ранее власти Крыма рассказали, есть ли ограничения для туристов из-за ЧС.