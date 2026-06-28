Назван способ защитить смартфон в жару

Специалист порекомендовала избегать длительного пребывания устройства под прямыми солнечными лучами, не оставлять его в автомобиле, пользоваться гаджетом в тени и по возможности не выполнять ресурсоемкие задачи на открытом воздухе. Если корпус сильно нагрелся, стоит временно снять плотный чехол, который мешает естественному охлаждению.