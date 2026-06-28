Мемный фанат ДР Конго Лумумба пропустил решающий матч с Узбекистаном из-за отказа в визе

Лумумба — живая легенда трибун. Он известен тем, что стоит неподвижно с поднятой рукой, копируя статую первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы. Его костюм в цветах флага Конго, причёска и очки — как в 1960-х. На родине он стал символом и перформансом, а широкую известность получил на Кубке Африки в 2025 году.