Мемный фанат ДР Конго Лумумба пропустил решающий матч с Узбекистаном из-за отказа в визе

Лумумба — живая легенда трибун. Он известен тем, что стоит неподвижно с поднятой рукой, копируя статую первого премьер-министра страны Патриса Лумумбы. Его костюм в цветах флага Конго, причёска и очки — как в 1960-х. На родине он стал символом и перформансом, а широкую известность получил на Кубке Африки в 2025 году.
Напомним, сборная ДР Конго впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ, заняв третье место в группе. В 1/16 финала африканская команда сыграет с Англией. Игра состоится 1 июля в Атланте.
Ранее Лумумба приехал в Гвадалахару и занял своё привычное место на матче с Колумбией. Он пропустил первый матч своей команды против Португалии, потому что находился на карантине из-за вспышки Эболы на родине.
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