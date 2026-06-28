Начался отсчет последних дней ВСУ в ДНР: главная новость СВО 28 июня

Российские войска на донецком направлении нарастили большой темп наступления, бойцы продвигаются весьма динамично, рассказал в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Несмотря на яростное сопротивление противника, мы всё равно движемся вперед. Причем именно по ДНР нам удалось развить достаточно приличный темп. Это признает даже неприятель», — заявил собеседник издания.
Эксперт сообщил о фактическом начале масштабной операции по освобождению ключевых городов региона.
«Фактически мы уже начали операцию по освобождению агломерации Славянск-Краматорск. Гарнизон Константиновки и Красного Лимана доживает последние дни, потом мы выходим на Дружковку. Уже идут бои на окраинах Николаевки, а это фактически предместье Славянска», — подчеркнул Джерелиевский.
Как сообщали ранее в Минобороны РФ, все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под огневой контроль российской армии. Над ними круглосуточно дежурят FPV-дроны, не давая противнику прорваться в город. Остатки гарнизона ВСУ в Константиновке, по сути, обречены. Все попытки вырваться из окружения заканчиваются гибелью.
Военные аналитики заявляют, что Константиновка может быть освобождена в течение ближайших двух недель.
Ранее стало известно, что ВСУ организовали «зону отчуждения» у входа в Красный Лиман.