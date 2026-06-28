Начался отсчет последних дней ВСУ в ДНР: главная новость СВО 28 июня

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, все дороги, ведущие в Константиновку, взяты под огневой контроль российской армии. Над ними круглосуточно дежурят FPV-дроны, не давая противнику прорваться в город. Остатки гарнизона ВСУ в Константиновке, по сути, обречены. Все попытки вырваться из окружения заканчиваются гибелью.