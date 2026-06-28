Миронов предложил обязать УК отчитываться о потраченных деньгах

«В современном мире большинство транзакций проходят проходят онлайн. Крупные организации фиксируют в электронном документообороте каждый шаг и каждый потраченный рубль. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы предоставлять жильцам отчет ежемесячно вместе с квитанцией», — сказал Миронов РИА Новости.