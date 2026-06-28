Миронов предложил обязать УК отчитываться о потраченных деньгах

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил закрепить обязанность управляющих компаний ежемесячно и подробно отчитываться перед жильцами о потраченных средствах на каждый конкретный вид работ.
«В современном мире большинство транзакций проходят проходят онлайн. Крупные организации фиксируют в электронном документообороте каждый шаг и каждый потраченный рубль. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы предоставлять жильцам отчет ежемесячно вместе с квитанцией», — сказал Миронов РИА Новости.
По его словам, все отчеты УК должны быть детальными. Политик отметил, что граждане должны получать детальные отчеты ежемесячно, чтобы оперативно обращаться за защитой своих прав в жилищную инспекцию и прокуратуру.
«Это нужно чтобы пресекать коррупцию в управляющих компаниях оперативно… Мы вновь внесем такой законопроект и продолжим добиваться того, чтобы УК ежемесячно и детально отчитывались перед жильцами», — подытожил Миронов.