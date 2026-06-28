Португалия сыграла вничью с Колумбией на ЧМ-2026

Матч сборных Португалии и Колумбии в финальном туре группового этапа чемпионата мира по футболу завершился со счетом 0:0. По итогам матча Португалия смогла занять лишь второе место в группе с пятью очками, а Колумбия заняла первое место в квартете с семью баллами. Вместе с ними в play-off вышла команда ДР Конго с четырьмя очками, а Узбекистан покидает турнир без набранных очков.
Соперники команд в 1/16 уже определились. 1 июля сборная ДР Конго сыграет с командой Англии. 3 июля за выход в ⅛ финала поборются Португалия и Хорватия. Игра Колумбии и Ганы пройдет 4 июля.