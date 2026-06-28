Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Португалия сыграла вничью с Колумбией на ЧМ-2026

Матч сборных Португалии и Колумбии в финальном туре группового этапа чемпионата мира по футболу завершился со счетом 0:0. По итогам матча Португалия смогла занять лишь второе место в группе с пятью очками, а Колумбия заняла первое место в квартете с семью баллами. Вместе с ними в play-off вышла команда ДР Конго с четырьмя очками, а Узбекистан покидает турнир без набранных очков.

Матч сборных Португалии и Колумбии в финальном туре группового этапа чемпионата мира по футболу завершился со счетом 0:0. По итогам матча Португалия смогла занять лишь второе место в группе с пятью очками, а Колумбия заняла первое место в квартете с семью баллами. Вместе с ними в play-off вышла команда ДР Конго с четырьмя очками, а Узбекистан покидает турнир без набранных очков.

Гол защитника сборной Колумбии Давинсона Санчеса на 90+1-й минуте отменили из-за офсайда. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США).

Соперники команд в 1/16 уже определились. 1 июля сборная ДР Конго сыграет с командой Англии. 3 июля за выход в ⅛ финала поборются Португалия и Хорватия. Игра Колумбии и Ганы пройдет 4 июля.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше