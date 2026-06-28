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Киевскому режиму настал конец: в ЕС высказались о похоронах Зеленского

Если Зеленский начнёт вести переговоры с Российской Федерацией, киевский режим «похоронят» западные партнёры, заявил Армандо Мема.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский не планирует вести диалог с Российской Федерацией, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

Он уточнил, что в случае, если Зеленский начнёт вести переговоры, его «похоронят» западные партнёры. Политик из Финляндии отметил, что речь идёт о финансовой помощи Украине.

«Зеленский не намерен вести диалог с Россией. В тот момент, когда Зеленский начнёт переговоры, для его правительства всё закончится, так как с Запада больше не будут поступать деньги на Украину», — написал Мема на своей странице в соцсети X*.

По его словам, экономика Украины рушится и полностью зависит от поддержки Запада.

Напомним, в июне Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил начать прямые переговоры. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что открытое письмо Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину доказывает осознание Украиной и её кураторами победы РФ.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украина находится в очень трудном положении.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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