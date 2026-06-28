Зеленский не планирует вести диалог с Российской Федерацией, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он уточнил, что в случае, если Зеленский начнёт вести переговоры, его «похоронят» западные партнёры. Политик из Финляндии отметил, что речь идёт о финансовой помощи Украине.
«Зеленский не намерен вести диалог с Россией. В тот момент, когда Зеленский начнёт переговоры, для его правительства всё закончится, так как с Запада больше не будут поступать деньги на Украину», — написал Мема на своей странице в соцсети X*.
По его словам, экономика Украины рушится и полностью зависит от поддержки Запада.
Напомним, в июне Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил начать прямые переговоры. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что открытое письмо Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину доказывает осознание Украиной и её кураторами победы РФ.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украина находится в очень трудном положении.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.