Турэксперт Мкртчян призвал российских туристов покинуть Венесуэлу

В Венесуэлу российские туристы не ездят организованными группами уже несколько месяцев, но неорганизованным туристам лучше покинуть страну, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru вице-президент Альянса турагентств России Александр Мкртчян.
Напомним, в ночь на 25 июня на севере Венесуэлы произошли два мощных землетрясения. Первое землетрясение магнитудой 7,2 произошло в 18:04 по местному времени. Эпицентр находился недалеко от города Сан-Фелипе в штате Яракуй. Глубина очага составила около 10−13 км.
Второе землетрясение магнитудой 7,5 произошло спустя примерно 39−40 секунд. Эпицентр располагался в 40 км к юго-западу от Пуэрто-Кабельо на глубине около 10−35 км.
После основных толчков было зафиксировано более 20 афтершоков меньшей магнитуды. Число погибших, по последним данным, выросло до 920, более 3 тысяч человек получили ранения.
«В Венесуэле уже несколько месяцев нет никаких организованных групп. Есть неорганизованные. Сейчас в Венесуэле находится меньше тысячи таких туристов. Естественно, им сейчас нужно выполнять распоряжения местных властей. Понятно, что последствия землетрясений будут разгребать очень долго, не два-три дня, кроме того, и сейчас могут быть афтершоки. Поэтому если есть возможность покинуть Венесуэлу, нужно это сделать», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что в Венесуэле спасатели достали 15-летнюю девочку с собакой из-под завалов.