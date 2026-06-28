Турэксперт Мкртчян призвал российских туристов покинуть Венесуэлу

«В Венесуэле уже несколько месяцев нет никаких организованных групп. Есть неорганизованные. Сейчас в Венесуэле находится меньше тысячи таких туристов. Естественно, им сейчас нужно выполнять распоряжения местных властей. Понятно, что последствия землетрясений будут разгребать очень долго, не два-три дня, кроме того, и сейчас могут быть афтершоки. Поэтому если есть возможность покинуть Венесуэлу, нужно это сделать», — пояснил эксперт.