Красноярец Ваня Дмитриенко стал секретным гостем «Алых парусов»

В ночь на 28 июня Ваня Дмитриенко неожиданно появился на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где шумел праздник «Алые паруса». Его имя не значилось ни в одной афише. Выход артиста стал главным музыкальным сюрпризом для тысяч вчерашних школьников. Красноярец тепло поприветствовал выпускников и исполнил два хита «Шёлк» и «Алые паруса».
А накануне, 27 июня, его песня разносилась над центром Красноярска. Правда, без самого артиста.
В День молодёжи главные городские часы сменили привычный перезвон на композицию «Силуэта», записанного Дмитриенко вместе с актрисой Анной Пересильд в колокольном варианте звучания.
Современный хит звучал с башни в полдень, а затем в 15:00, 18:00 и 21:00.