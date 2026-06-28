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Красноярец Ваня Дмитриенко стал секретным гостем «Алых парусов»

В Петербурге артист лично поздравил выпускников, а днём ранее его песня «Силуэт» звучала над Красноярском.

В ночь на 28 июня Ваня Дмитриенко неожиданно появился на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где шумел праздник «Алые паруса». Его имя не значилось ни в одной афише. Выход артиста стал главным музыкальным сюрпризом для тысяч вчерашних школьников. Красноярец тепло поприветствовал выпускников и исполнил два хита «Шёлк» и «Алые паруса».

А накануне, 27 июня, его песня разносилась над центром Красноярска. Правда, без самого артиста.

В День молодёжи главные городские часы сменили привычный перезвон на композицию «Силуэта», записанного Дмитриенко вместе с актрисой Анной Пересильд в колокольном варианте звучания.

Современный хит звучал с башни в полдень, а затем в 15:00, 18:00 и 21:00.