Красноярец Ваня Дмитриенко стал секретным гостем «Алых парусов»

В ночь на 28 июня Ваня Дмитриенко неожиданно появился на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где шумел праздник «Алые паруса». Его имя не значилось ни в одной афише. Выход артиста стал главным музыкальным сюрпризом для тысяч вчерашних школьников. Красноярец тепло поприветствовал выпускников и исполнил два хита «Шёлк» и «Алые паруса».