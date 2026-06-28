Вучич спустя 14 лет службы стране уходит в отставку: вот его последняя президентская речь

Председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в начале июня утверждал, что сербский лидер не станет повторно баллотироваться. Однако Александр Вучич останется частью новой политической жизни страны, уведомил экс-вице-глава правительства. Александр Вулин заверил, что решение принято, так как политик является конституционным лидером. В сербской конституции президентом можно быть только два срока подряд. По словам Александра Вулина, Александр Вучич по-прежнему будет важным политическим игроком. Президентом Сербии он не станет.