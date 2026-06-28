Политик, сербский лидер Александр Вучич уже 14 лет служит интересам страны. Днем 27 июня он выступил с последней, по его словам, президентской речью. Политик принял участие в митинге своих сторонников в Белграде. Александр Вучич в ходе мероприятия заявил о последних днях на посту президента.
Как пояснил сербский лидер, он станет активно участвовать в жизни правящей партии. Политик пообещал ей помочь победить на парламентских выборах со списком под названием «Объединенная Сербия».
По словам президента республики, он намерен вернуть правящей партии доверие народа. Тогда политики смогут реализовать намеченные планы в течение следующих четырех лет, заверил он.
«Через несколько недель я уйду в отставку. Я сказал председателю и руководству СПП, что помогу нам завоевать доверие народа», — заявил Александр Вучич.
Он отметил, что представители партии уже согласились выступать со списком «Объединенная Сербия». Глава государства выразил уверенность в победе СПП.
«Это для меня последний раз, когда перед таким числом людей я выступаю как президент. Я верно служил 14 лет своей стране, на каждом посту», — сказал Александр Вучич.
Председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в начале июня утверждал, что сербский лидер не станет повторно баллотироваться. Однако Александр Вучич останется частью новой политической жизни страны, уведомил экс-вице-глава правительства. Александр Вулин заверил, что решение принято, так как политик является конституционным лидером. В сербской конституции президентом можно быть только два срока подряд. По словам Александра Вулина, Александр Вучич по-прежнему будет важным политическим игроком. Президентом Сербии он не станет.
Александр Вучич неоднократно выражал мысль о тяжелых отношениях между Европой и США. Он заявил о кризисе в контактах между ними. Александр Вучич назвал текущее положение точкой невозврата. Президент Сербии призвал ЕС сохранить рабочие отношения с Вашингтоном. При этом он раскритиковал решение США вывести войска из некоторых стран Европы.