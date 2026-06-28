Эксперт Верховец: дым от пожаров в Арктике может достигать Северного полюса

Он отметил, что с горением верхнего слоя тундры начинается деградация многолетней мерзлоты. «Тает вечная мерзлота, выделяются парниковые газы, а пепел оседает на оставшийся снег, делая его темным. Такой снег быстрее тает, сильнее греется и запускает цепную реакцию потепления. В восточной Арктике, где растут лиственничные редколесья, интенсивность пожаров вдвое выше, чем на западе», — подчеркнул он.