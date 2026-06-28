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Эксперт Верховец: дым от пожаров в Арктике может достигать Северного полюса

Проректор Сибирского федерального университета отметил, что в тундре фиксируется рост количества аэрозолей и парниковых газов от природных пожаров.

КРАСНОЯРСК, 28 июня. /ТАСС/. Рост количества парниковых газов и аэрозолей от природных пожаров фиксируется в Арктике. Дым от пожаров может достигнуть Северного полюса, сообщил ТАСС российский климатолог, проректор Сибирского федерального университета Сергей Верховец.

Дым от крупных лесных пожаров в Красноярском крае был зафиксирован в Новосибирской и Томской областях, в Хакасии.

«Пожары пришли в тундру. Тундра — вечная мерзлота, мхи, лишайники, карликовые кустарники — всегда была слишком влажной и холодной для крупных возгораний. Но сегодня спутники фиксируют устойчивый рост мощности теплоизлучения от арктических пожаров. Дымовые шлейфы оттуда могут достигать Северного полюса», — сообщил Верховец.

Он отметил, что с горением верхнего слоя тундры начинается деградация многолетней мерзлоты. «Тает вечная мерзлота, выделяются парниковые газы, а пепел оседает на оставшийся снег, делая его темным. Такой снег быстрее тает, сильнее греется и запускает цепную реакцию потепления. В восточной Арктике, где растут лиственничные редколесья, интенсивность пожаров вдвое выше, чем на западе», — подчеркнул он.

По словам климатолога, в Арктике температура растет выше среднемировых значений, а жаркий и сухой воздух способствует воспламенению лесной подстилки. В долгосрочной перспективе это может привести к деградации мерзлоты, эрозии почвы и росту выбросов метана.

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