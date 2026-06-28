Киев в панике, горят последние танки НАТО: главная новость СВО 28 июня

«Фактически “морковку” от РПГ-7, обычную или тандемную, подцепляют к дрону. Оператор подводит её к танку, выбирает наиболее уязвимые проекции и наносит удар. Иногда хватает одного такого попадания, иногда их нужно сделать несколько», — пояснил он.