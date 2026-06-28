Киев в панике, горят последние танки НАТО: главная новость СВО 28 июня

Российские военнослужащие уничтожили немецкий танк Leopard ВСУ, находившийся в замаскированном укрытии на окраине Константиновки в ДНР. Первый удар позволил идентифицировать боевую машину, после чего она была добита серией FPV-дронов. Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии aif.ru раскрыл технические детали операции.
По словам эксперта, уничтожение тяжелой бронетехники с помощью дронов-камикадзе требует от операторов ювелирной точности, а не тяжелого вооружения. Боевая часть создается путем модернизации обычных пехотных выстрелов.
«Фактически “морковку” от РПГ-7, обычную или тандемную, подцепляют к дрону. Оператор подводит её к танку, выбирает наиболее уязвимые проекции и наносит удар. Иногда хватает одного такого попадания, иногда их нужно сделать несколько», — пояснил он.
Джерелиевский подчеркнул, что преимущество FPV-дронов заключается в возможности наносить точечные удары по уязвимым зонам, которые не прикрыты динамической защитой или противокумулятивными решетками.
«Можно гораздо легче, чем из ПТУРа, нанести удар именно по точке. Тут можно именно, так сказать, по месту бить», — обозначил эксперт.
Он отметил, что даже дополнительные экраны в виде «одуванчиков» из стальных тросов спасают технику лишь отчасти.
Эксперт убежден, что ликвидация столь дорогостоящей цели заслуживает особого поощрения. «Конечно, наши бойцы достойны награды, хотя бы даже потому, что танк стоит не две копейки. Это вражеская техника», — заявил Джерелиевский.
Он напомнил, что киевская пропаганда изначально позиционировала Leopard как чудо-оружие, способное переломить ход боевых действий. В реальности же эти машины уязвимы и уступают российским танкам по ряду параметров.
«Но именно украинская пропаганда формировала ощущение, что это что-то невероятное. Хотя бы даже из таких соображений нужно было показать, что в реальности это достаточно уязвимая техника», — подчеркнул эксперт.
Джерелиевский также отметил, что имеющиеся у ВСУ Leopard (версий 1 и 2) не способны изменить ситуацию в зоне СВО из-за неспособности командования создать условия для их прорыва.
«Сейчас танки главным образом используются исключительно в режиме самоходных артиллерийских установок для стрельбы с закрытых позиций. Чтобы сформировать условия для их применения в зоне СВО, необходимо расчистить пространство от дроноводов и других противотанковых средств. У противника таких возможностей нет из-за отсутствия достаточного количества авиационных средств», — подытожил Джерелиевский.