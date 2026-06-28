В ДВФУ рассказали об особенности новой модели высшего образования в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 28 июня. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) присоединился к пилотному проекту по формированию новой модели высшего образования в России, и спецификой этой работы в ДФО стала нацеленность на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом рассказала ТАСС директор департамента по работе с абитуриентами ДВФУ Ольга Князева.
«Важной спецификой реализации новой модели высшего образования в Дальневосточном федеральном университете является АТР-трек. Для нас очень важно, чтобы специалисты, которых мы готовим, умели на одном языке разговаривать со странами как раз Азиатско-Тихоокеанского региона, с Азией — чтобы выстраивать диалоги, вести совместные разработки, понимать культуру, потому что есть свои особенности у каждой страны. И эту компетенцию мы прививаем абсолютно всем ребятам. “Айтишник-восточник”, “инженер-восточник” и так далее — это особенность Дальневосточного федерального университета», — сказала Князева.
Как ранее сообщал ТАСС, пилотный проект тестировался в шести вузах России с сентября 2023 года, а в 2026—2030 годах его распространили уже на 17 высших образовательных учреждений страны. Двухуровневая болонская система (бакалавриат и магистратура) будет заменена новой моделью, включающей базовое, специализированное и профессиональное образование. В наступающем учебном году в ДВФУ запустят 44 направления подготовки в рамках нового формата.
Ранее в университете поясняли, что в АТР-трек входят общекультурный, отраслевой блок со спецификой Азии, а также работа над проектами в международных командах. Для усиления влияния России в Азиатско-Тихоокеанском регионе ДВФУ расширяет сеть присутствия за рубежом. В 2025 году был открыт совместный институт с Чунцинским университетом почты и телекоммуникаций (КНР). Началась работа Международного индустриального института в сфере биомедицины и фармацевтики ДВФУ и университета Синьхуа в Гуанчжоу (КНР). В 2026 году в Чунцине открыли первую совместную российско-китайскую цифровую кафедру языкового образования. Помимо этого, Дальневосточный федеральный университет начал набор на первую совместную программу бакалавриата по международным отношениям с вьетнамским вузом — Институтом иностранных языков Университета Дананга.