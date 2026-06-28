В ДВФУ рассказали об особенности новой модели высшего образования в ДФО

Ранее в университете поясняли, что в АТР-трек входят общекультурный, отраслевой блок со спецификой Азии, а также работа над проектами в международных командах. Для усиления влияния России в Азиатско-Тихоокеанском регионе ДВФУ расширяет сеть присутствия за рубежом. В 2025 году был открыт совместный институт с Чунцинским университетом почты и телекоммуникаций (КНР). Началась работа Международного индустриального института в сфере биомедицины и фармацевтики ДВФУ и университета Синьхуа в Гуанчжоу (КНР). В 2026 году в Чунцине открыли первую совместную российско-китайскую цифровую кафедру языкового образования. Помимо этого, Дальневосточный федеральный университет начал набор на первую совместную программу бакалавриата по международным отношениям с вьетнамским вузом — Институтом иностранных языков Университета Дананга.