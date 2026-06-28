Лидерами сборной Югры в отсутствие Устюгова будут Мельниченко и Кузнецов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июня. /ТАСС/. Мини-группа олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Сергея Устюгова в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре видоизменена, в нее вошли более десяти спортсменов, а руководить ей будут Алексей Ермилов и Дмитрий Япаров. Ожидается, что лидерами команды станут Андрей Мельниченко, Андрей Кузнецов, Алина Кудисова и Екатерина Мегедь, сообщил ТАСС главный тренер спортивной сборной команды Югры по лыжным гонкам Сергей Турышев.
Ранее в Югре по инициативе Устюгова была создана мини-группа, в которую также вошли Рифат Сафиуллин, Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов. Они представляли регион на соревнованиях. Устюгов ранее официально не сообщал о завершении карьеры, но в своих социальных сетях отмечал, что намерен посвятить время семье, детям и в данный момент не намерен выступать на соревнованиях, на которых много лет представлял Югру. В прошедшем сезоне Устюгов фактически не выступал на официальных стартах, уделяя максимальное внимание семье.
«В прошлом сезоне как таковой группы Сергея Устюгова не существовало: к тренировочному процессу подключались спортсмены сборной округа. Сейчас в группе занимается 12 спортсменов под руководством Алексея Ермилова и Дмитрия Япарова. Лидерами группы будут Мельниченко, Кузнецов, Кудисова и Мегедь», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что лидерами сборной Югры по итогам прошлого сезона можно назвать Константина Тиунова и Егора Митрошина. «Именно они принесли в копилку команды наибольшее количество медалей Кубка и чемпионата России», — пояснил он.
Устюгову 34 года. Он является олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете. Также лыжник дважды побеждал на чемпионатах мира.