Лидерами сборной Югры в отсутствие Устюгова будут Мельниченко и Кузнецов

Ранее в Югре по инициативе Устюгова была создана мини-группа, в которую также вошли Рифат Сафиуллин, Андрей Мельниченко и Андрей Кузнецов. Они представляли регион на соревнованиях. Устюгов ранее официально не сообщал о завершении карьеры, но в своих социальных сетях отмечал, что намерен посвятить время семье, детям и в данный момент не намерен выступать на соревнованиях, на которых много лет представлял Югру. В прошедшем сезоне Устюгов фактически не выступал на официальных стартах, уделяя максимальное внимание семье.