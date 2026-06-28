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Генконсул в Хьюстоне сравнил техасских ковбоев и казаков

Генконсул в Хьюстоне Пукалов сравнил техасских ковбоев и казаков.

Источник: © РИА Новости

ХЬЮСТОН (штат Техас), 28 июн — РИА Новости. Российский генконсул в Хьюстоне Николай Пукалов в интервью РИА Новости сравнил техасских ковбоев с казаками: и те, и другие осваивали обширные пространства, чтобы затем внести свой вклад в развитие всей страны.

«Техас — это своеобразная ковбойская культура, южный менталитет с исторически сложившимся стремлением к независимости суждений и консервативным традициям. Кстати, в этом ковбои в чем-то сродни нашим казакам: они тоже осваивали обширные пространства, чтобы затем внести свой вклад в развитие всей страны», — сказал Пукалов.

Российский дипломат отметил, что в этой связи в общении с местными представителями делает акцент не на различиях или стереотипах, которые мешают конструктивному восприятию, а на тех ценностях, которые могут объединять народы или хотя бы сокращать дистанцию.