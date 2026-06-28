В Амурске Хабаровского края мужчина заплатил 1,4 миллиона рублей за хранение краснокнижного осетра и икры

В Хабаровском крае суд удовлетворил иск природоохранного прокурора о взыскании с жителя Амурска ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам. Мужчина хранил дома запрещённые деликатесы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, горожанин приобрёл у неустановленных лиц на берегу Амура фрагменты амурского осетра массой около одного килограмма и три килограмма икры калуги. Обе рыбы занесены в Красную книгу Российской Федерации как виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Оборот их дериватов полностью запрещён. Размер причинённого ущерба составил 1,4 миллиона рублей.
Амурский городской суд удовлетворил иск Комсомольской-на-Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры. Решение уже исполнено, ущерб возмещён в полном объёме. Ранее в отношении мужчины был вынесен обвинительный приговор по части 1 статьи 258.1 УК РФ за незаконное приобретение и хранение особо ценных видов водных биологических ресурсов.
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