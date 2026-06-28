В Амурске Хабаровского края мужчина заплатил 1,4 миллиона рублей за хранение краснокнижного осетра и икры

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, горожанин приобрёл у неустановленных лиц на берегу Амура фрагменты амурского осетра массой около одного килограмма и три килограмма икры калуги. Обе рыбы занесены в Красную книгу Российской Федерации как виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Оборот их дериватов полностью запрещён. Размер причинённого ущерба составил 1,4 миллиона рублей.