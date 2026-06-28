Биолог Сафонов объяснил заражение россиянки личинками после укуса комара

«Комары здесь не при чем. Это исключено. У комаров другой репродуктивный цикл. То есть самка кусает человека или животное для того, чтобы получить кровь, которая нужна именно для созревания уже имеющихся у нее яиц. После этого она ищет водоем и откладывает яйца, делает это строго в воде. Сам хоботок комара предназначен только для всасывания крови, а не откладывания яиц. В рану ничего, кроме слюны, не может вводить. У женщины, вероятнее всего, произошло заражение личинками мух. Миаз называется. Например, мясные мухи могут откладывать яйца в раны», — пояснил эксперт.