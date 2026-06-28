Биолог Сафонов объяснил заражение россиянки личинками после укуса комара

Россиянка рассказала, что после укуса комара внутри ее верхнего века завелись личинки гельминта. Биолог Дмитрий Сафонов в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, кто мог стать причиной заражения.
Напомним, жительница Краснодара после прогулки по центру города заметила, что у нее опухло веко. Сначала она подумала, что это аллергия на укус комара, но на следующий день обнаружила, что под кожей что-то двигается.
Врачи краевой больницы диагностировали живого паразита, которого извлекли хирургическим путем. После операции пациентка чувствует себя хорошо, ее зрение не пострадало.
«Комары здесь не при чем. Это исключено. У комаров другой репродуктивный цикл. То есть самка кусает человека или животное для того, чтобы получить кровь, которая нужна именно для созревания уже имеющихся у нее яиц. После этого она ищет водоем и откладывает яйца, делает это строго в воде. Сам хоботок комара предназначен только для всасывания крови, а не откладывания яиц. В рану ничего, кроме слюны, не может вводить. У женщины, вероятнее всего, произошло заражение личинками мух. Миаз называется. Например, мясные мухи могут откладывать яйца в раны», — пояснил эксперт.
Ранее биолог Сафонов объяснил, как избежать нападения смертельно опасных обезьян.