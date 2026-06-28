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Армения лишится 98 процентов доходов от продажи рыбы при потере российского рынка

Армения лишится 98 процентов доходов от продажи рыбы, если российский рынок станет недоступен. Информация об этом свидетельствует из данных национальных статистических служб.

Армения лишится 98 процентов доходов от продажи рыбы, если российский рынок станет недоступен. Информация об этом свидетельствует из данных национальных статистических служб.

В прошлом году страна заработала на экспорте рыбы 79,8 миллиона долларов. Основная часть этой суммы — 78,4 миллиона долларов — пришлась на поставки в Россию.

По данным РИА Новости, Россия — один из ключевых покупателей армянской рыбы и единственная страна, где объемы закупок достигали подобных величин.

В 2025 году продукцию из Армении также закупали еще несколько стран: Грузия (на 445,4 тысячи долларов), США (336,9 тысячи долларов), Украина (305,9 тысячи долларов) и Белоруссия (208,8 тысячи долларов).

Ранее стало известно, что Россельхознадзор расширил ограничения на поставки рыбной продукции из Армении, временно приостановив сертификацию продукции еще двух местных предприятий.

Кроме того, 3 июня ведомство ввело ограничения на импорт из Армении таких продуктов, как семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты.

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