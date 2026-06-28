Что изменится в порядке посещения поликлиник с 1 сентября

Для регулировки нагрузки на медицинский персонал и сокращения времени ожидания в условиях высокой загруженности планируются строгие разделения потоков пациентов. В дневные и вечерние часы приём будет резервироваться исключительно для плановых посещений пациентов с хроническими заболеваниями, а также для выписки рецептов. В чрезвычайных случаях, например, при высокой температуре или острой боли, граждане смогут обратиться к дежурным врачам в рамках живой очереди без предварительной записи.