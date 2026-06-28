Что изменится в порядке посещения поликлиник с 1 сентября

Эта трансформация началась в начале июня текущего года. С 1 сентября вступит в силу ряд новых нормативных актов, регулирующих предоставление платных медицинских услуг. Основным механизмом организации визитов к врачу станет внедрение цифровых платформ: портал «Госуслуги», региональные информационные системы здравоохранения и медицинские инфоматы. Обращение в регистратуру сохранится только как резервный вариант, тогда как основным каналом записи станет автоматизированная система.
В случае отсутствия свободных слотов система автоматически поставит пациента в очередь ожидания и самостоятельно забронирует ближайшее возможное время, информируя пользователя через личный кабинет. Для упорядочивания потоков и повышения эффективности обслуживания введён механизм «отложенной записи», позволяющий задействовать свободные места и снизить количество ситуаций, когда пациенты остаются без своевременной помощи.
Для регулировки нагрузки на медицинский персонал и сокращения времени ожидания в условиях высокой загруженности планируются строгие разделения потоков пациентов. В дневные и вечерние часы приём будет резервироваться исключительно для плановых посещений пациентов с хроническими заболеваниями, а также для выписки рецептов. В чрезвычайных случаях, например, при высокой температуре или острой боли, граждане смогут обратиться к дежурным врачам в рамках живой очереди без предварительной записи.
Министерство здравоохранения обязало все регионы обеспечить населению возможность онлайн-прикрепления к любой поликлинике и изменения лечащего врача через сервис «Госуслуги». Обработка таких заявлений должна осуществляться не более чем за два рабочих дня, что значительно ускорит процесс персонализации медицинского обслуживания и повысит уровень его доступности для всех граждан.