Российские войска, наращивая темп наступления на донецком направлении, методично уничтожают живую силу противника, в том числе иностранных наемников. Стали известны подробности ликвидации очередных боевиков, прибывших на украинскую землю за «военной романтикой» и деньгами, а нашедших здесь бесславный конец.
Так, в населенном пункте Великая Новоселка (ДНР) был уничтожен 25-летний наемник из Литвы Игнас Кайлюс. Бывший футболист дублирующего состава клуба «Судува» подорвался, задев взрывное устройство, замаскированное в обычной картонной коробке. Военный эксперт Борис Джерелиевский в комментарии aif.ru подчеркнул, что гибель литовца — закономерный итог беспечности и низкой подготовки иностранного контингента.
«Футболить, конечно, не стоит ничего. Любые предметы нельзя трогать, лучше обойти. Если он так сделал, значит, проявил беспечность, не был достаточно осторожен и должным образом подготовлен», — констатировал Джерелиевский.
Эксперт пояснил, что в условиях современной войны плотность минирования крайне высока, а характер установки зарядов стал непредсказуемым. Это делает фронтовые населенные пункты смертельной ловушкой для неподготовленных солдат.
«Если раньше устанавливали минные поля с системами, то сейчас всё чаще используется дистанционное минирование. Мины ложатся хаотично: минируют с дронов, из РСЗО и наземными робототехническими комплексами. В населенном пункте на фронте очень легко нарваться на минную ловушку, причем, может быть, даже на собственную», — добавил эксперт.
На этом фоне российские подразделения продолжают уверенное продвижение. По словам Джерелиевского, именно на территории ДНР удалось достичь значительного темпа наступления. «Несмотря на яростное сопротивление противника, мы всё равно движемся вперед. Причем именно по ДНР нам удалось развить достаточно приличный темп. Это признают даже у неприятеля», — сказал эксперт.
Одновременно с этим стало известно о ликвидации в зоне СВО еще двух иностранцев. Среди них — гражданин США Клейтон Эрик Мур, бывший десантник американской армии, прибывший воевать за киевский режим в 2023 году. Компанию ему составил Стефан Тимоти Сиверс — рецидивист с шестью сроками лишения свободы, чье участие в карательных операциях против мирного населения Донбасса фиксировалось еще с 2015 года.