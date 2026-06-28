Боевики НАТО возвращаются домой в мешках: главная новость СВО 28 июня

«Если раньше устанавливали минные поля с системами, то сейчас всё чаще используется дистанционное минирование. Мины ложатся хаотично: минируют с дронов, из РСЗО и наземными робототехническими комплексами. В населенном пункте на фронте очень легко нарваться на минную ловушку, причем, может быть, даже на собственную», — добавил эксперт.