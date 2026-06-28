Харьков трясет от расплаты за атаки РФ: главная новость СВО 28 июня

В Харьковской области точным ударом выжгли группу особых боевиков. Они готовили теракты против российских военных, а также забивали своих товарищей за попытку сдаться в российский плен.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, чем опасны эти боевики.
Напомним, в результате удара по командному пункту в поселке Белый Колодезь Харьковской области ВС РФ ликвидировали начальника отделения 10-го пограничного отряда А. Минько. Иванников отметил, что вместе с начальником отделения уничтожили еще минимум десять офицеров ВСУ.
Специалист подчеркнул, что современная погранслужба Украины является полноценной военной организацией.
«У нее есть тяжелые пехотные и противотанковые вооружения, различные виды минометов, гранатометов. Погранслужба имеет собственные огневые группы, вооруженные крупнокалиберными пулеметами, тепловизорами, винтовками с прицелом ночного видения», — пояснил эксперт.
По словам Иванникова, это и другое вооружение боевики погранслужбы Украины используют, в том числе, для совершения терактов против российских военных.
«Украинские пограничники в большинстве своем состоят из идейных нацистов. Свои военные возможности они используют против российских ВС, занимаясь организацией терроризма, формируя огневые группы, осуществляя засады и проникновение этих групп в тыл российской армии», — добавил специалист.
Иванников подчеркнул, что уничтожение этих групп боевиков является первоочередной задачей российской армии, с которой они успешно справляются.
По словам военного эксперта, киевский режим использует пограничников еще и в качестве заградотрядов.
«Киевская власть не доверяет выходцам с восточных рубежей, поскольку среди них много русскоязычных. Поэтому в восточную часть Украины перебрасывают спецподразделения с запада. Это делается для того, чтобы не допустить побега через границу украинских формирований», — пояснил военный эксперт.
Ранее стало известно, что в Вооруженных силах Украины командиры применяют жестокие пытки к подчиненным и пленным, включая «деревья правды» и растяжку конечностей.
Такие наказания применяются за отказ выполнять приказы, употребление алкоголя или другие нарушения дисциплины.