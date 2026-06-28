Харьков трясет от расплаты за атаки РФ: главная новость СВО 28 июня

«Киевская власть не доверяет выходцам с восточных рубежей, поскольку среди них много русскоязычных. Поэтому в восточную часть Украины перебрасывают спецподразделения с запада. Это делается для того, чтобы не допустить побега через границу украинских формирований», — пояснил военный эксперт.