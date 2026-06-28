Минпросвещения России обновит стандарт работы детских садов

Министерство просвещения России планирует обновить стандарт деятельности детских садов. Об этом в воскресенье, 28 июня, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов.
— Мы актуализируем государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Планируется, что в него включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания, — уточнил он.
Министр также добавил, что ведомство активно занимается модернизацией пространств детских садов. Отдельное внимание уделяется формированию доступной инфраструктуры, передает РИА Новости.
Ранее Сергей Кравцов говорил, что Минпросвещения изменит программу обучения в старших классах с 1 сентября 2027 года. Новый образовательный стандарт сделает содержание обучения более прикладным.
Кроме того, в стране недавно была утверждена программа изучения арабского языка в школах. Изучение языка начнется с 1 сентября нового учебного года.
В федеральном перечне с 2027 года также появятся новые единые учебники по информатике для учеников старших классов. Следующим шагом станет создание учебников для учащихся 7−9-х классов.