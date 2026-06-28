Появились снятые с космоса кадры извержения вулкана Килауэа на Гавайях

Извержение лавы произошло на вулкане Килауэа на Гавайских островах, процесс сняли на видео наблюдатели с околоземной орбиты.
На представленных кадрах можно заметить, как из жерла исполина выбрасывается раскалённая жидкая масса. На склонах горы также наблюдаются трещины, которые начинают светиться во время извержения.
Высота Килауэа над уровнем моря составляет 1243 метра. Он находится в юго-восточной части острова Гавайи (Большой остров). Килауэа считается самым активным вулканом на Гавайях.
Напомним, 17 июня сообщалось, что на вулкане Левотоби, расположенном на юго-востоке индонезийского острова Флорес, было зарегистрировано шесть извержений. Столб вулканического пепла поднялся на высоту около 3,1 километра.